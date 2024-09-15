Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), okulların açılışının bir hafta ertelenmesini protesto etmek amacıyla yarın, Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi inşaatı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği önünde eylemler düzenleyecek.

Sendikalardan yapılan açıklamaya göre KTOEÖS, yarın saat 10.00’da Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi inşaatı ve 10.30’da Eğitim Bakanlığı önünde; KTÖS ise saat 09.20’de Elçilik önünde olacak.

KTOEÖS’te yapılan açıklamada, “Bilimsel, Laik Kamusal Eğitimi Gözden Çıkarıp eğitimi, okulların açılışını kurultaya kurban edenlere; öğrencileri, konteynere, inşaatlara, tehlikeye, riske mahkûm ederken saraylar yapanlara; öğretmenin, haklarına, çalışma koşullarına saldıranlara, okullar öğretmensizken gençlerimizi işsiz bırakanlara “Yeter” demek için 16 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da külliyede, 10.30’da eğitim bakanlığı önünde olacağız.” denildi.

KTÖS’ten yapılan açıklamada ise, “Tarihte ilk defa okul açamıyoruz. Kurultayı olağanüstü hal durumuna sokan, gençleri oy olarak gören, devletin imkanlarını parti başkanlığı için ranta dönüştürenlere ne söyleyesek az. Ülkede olağanüstü hal, savaş veya doğal afet yok. Durumun şantiye, tadilat, kadro vs. ile ilgisi yok. Bu basit bir olay değildir. Devlet imkanlarını kendi yararına kullanmaktır. Ortada çıkar çatışması vardır. Çocukların eğitimini kendi çıkarları için kullananlara söyleyecek sözümüz, mesajımız var.” ifadelerine yer verildi.