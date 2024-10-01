Bakanlar Kurulu’nun onayladığı Okul Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tüzüğü, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Yasasının 50'nci ve 70'inci maddelerinin verdiği yetkiye dayanılarak hazırlanan tüzük, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim öğretim kurumlarında psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerinin kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemeyi amaçlıyor.

Tüzük, eğitim-öğretim kurumlarındaki psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ilişkin psikolojik danışmanlık ve rehberlik servislerinin kuruluşu, görevleri ve işleyişine ilişkin esaslar ile bu kurumlarda çalışan personelin görevlerini kapsıyor.

Yeni tüzüğün yürürlüğe girmesiyle, halen var olan “Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Tüzüğü”, bu tüzük altında yapılan işlere halel gelmeksizin yürürlükten kaldırılmış oldu.