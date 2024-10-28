KKTC Milli Olimpiyat Komitesi (MOK) 2024 yılı Olimpizm Ödül Töreni gerçekleştiriliyor.

Ödül töreni, 30 Ekim 2024 Çarşamba günü saat 19:00'da Grand Sapphire Otel İskele'de yapılacak.

KKTC Milli Olimpiyat Komitesi Yönetim Kuru'nun yaptığı inceleme ve çalışmalar neticesinde, 2024 yılı içerisinde elde edilen başarılar, KKTC MOK Ödül Yönetmeliği Kriterleri kapsamında değerlendirilerek ödüle laik görülen sporcu, antrenör, spora katkı koyan iş insanı ve yöneticiler belirlenmiştir.

Törene tüm devlet erkanı, ödül alacak olan sporcuların aileleri, KKTC MOK üyeleri, federasyon başkanları ve spor basını davet edilmiştir.

Yusuf Dikeç onur konuğu

2024 yılı Olimpizm Ödül Töreni’ne, Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkan Vekili Nihat Usta, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nın simge ve idol ismi olan Yusuf Dikeç, Antrenörü Osman Erdinç Bilgili de onur konuğu olarak katılacaktır.

Olimpiyat yılında Buse özeli

2024 yılı olimpiyat yılı olması ve ülke sporumuzun göz bebeği Buse Savaşkan'ın Olimpiyatlara katılarak final serisinde yarışmış olması, töreni daha da anlamlı ve özel kılmıştır.

10 olimpik, paralimpik, 20 non-olympic sporcu Ülke sporcularının önemli başarılar gösterdiği 2024 yılında Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında Türkiye Milli Takımları ile yarışan çeşitli olimpik branşta 10 sporcu ve paralimpikte de 1 sporcu ödül almaya hak kazanmıştır.

Ayrıca olimpik olmayan (non-olympic) 7 ayrı branşta da toplam 20 sporcu daha onore edilecek.