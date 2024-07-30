Gönyeli - Yenikent’te önceki gün meydana gelen ve 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle sonuçlanan iş kazasında, şirket direktörü D.G. (45) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre Özdaş’ın otopsisinde ölüm sebebinin “yüksekten düşme, kafa kemikleri kırıkları, beyin kanamaları, iç organ yaralanmaları ve iç kanamalar” olduğu tespit edildi.

-Elektrik akımına kapılan kKumbukage'ye otopsi yapıldı

Girne’de önceki gün bir otelde, priz başlığı olmayan yıkama makinesinin kablosunu uzatma kablosuna takmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren 29 yaşındaki Lahiru Priyadarshana Perera Kumbukage'nin otopsisinde ölüm sebebinin “vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solunum yetmezliği” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-İş kazasında yüzünden yaralanan kişi taburcu edildi

Lapta’da dün 08.00 sıralarında, bir inşaat şantiyesinde spiral makinesiyle çalışan Nurbu Lama (30), duvara sıkışan makineyi çıkarmaya çalışırken kesici ucun yüzüne gelmesi sonucu yaralandı. Lama, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde sağ yanağındaki kesik nedeniyle yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Soruşturma devam ediyor.