Bu yıl (2024) Güney Kıbrıs’ta 33 ölümlü kaza meydana geldiğini, bu kazalarda 36 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haravgi’nin haberine göre yukarıdaki açıklamayı Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Harçiotis “rüyalarımızın enkaza dönüşmesine izin vermeyelim” sloganıyla düzenlenen “21-27 Ekim Yol Güvenliği Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada dile getirdi.

Harçiotis Rum polisinin verilerine dayanarak ölümlü trafik kazalarının daha yıl tamamlanmadan yüzde 30 arttığına dikkat çekti.