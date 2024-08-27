Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman), Nurhan Walker’ın talebi ile yaptığı soruşturma neticesinde, Walker’ın taşınmaz malı içerisinde bulunan kuyuların çok uzun zaman önce kazıldığı ve sıra kuyuların devamı olduğunu tespit etti. Ombudsman, İdare’nin tüm kuyuları tapu kayıtlarına ve/veya haritalara işlemeyerek hatalı davrandığı ve Nurhan Walker’ın mağduriyetine yol açtığı sonucuna vardı.

Ombudsman İlkan Varol, Nurhan Walker'ın, Taşpınar köyündeki taşınmaz malı içerisine Taşpınar Sıra Kuyular İskaiye Cemiyeti tarafından izinsiz kuyu açıldığı ve yeni haritalara işlendiği iddiasıyla talep ettiği soruşturma neticesinde ortaya çıkan raporu paylaştı.

Ombudsman tarafından yapılan açıklamaya göre, konu ile ilgili olarak öncelikle ilgili kurumların yetkilileri ile yerinde denetim yapıldı, dönemin Lefke Kaymakamı, Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü, Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürü, İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü ve Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürlerinden yazılı bilgi talep edildi.

Soruşturma neticesinde, Walker’ın taşınmaz malı içerisinde bulunan kuyuların çok uzun zaman önce kazıldığı ve sıra kuyuların devamı olduğu ancak 1995 yılında haritalara işlenen sıra kuyularla beraber haritalara işlenmediği tespit edildi.

Tapu kayıtlarına güvenin esas olduğunun vurgulandığı Raporda, “İdare, bahse konu sıra kuyuların bir kısmını tapu kayıtlarına ve/veya haritalara işlenmesi işlemini yapmış ancak tüm kuyuları tapu kayıtlarına ve/veya haritalara işlemeyerek hatalı davranmıştır. İdarenin bu hatası veya ihmali sebebiyle Sayın Nurhan Walker bahse konu araziyi 2001 yılında satın aldığı zaman sıra kuyulardan habersiz bir şekilde almış ve idarenin hatası Sayın Nurhan Walker’ın mağduriyetine yol açmıştır.” denildi.