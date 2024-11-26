İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ile yapımı tamamlandıktan sonra bölgedeki özel çocukların kaliteli eğitim alması için Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilen ve Şubat 2020’de eğitim-öğretim yılına başlayan Ötüken Özel Eğitim Okulu’na ekoloji bahçesi kuruluyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sadıkoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle ziyaret ettiği okulda eksikleri yerinde gözlemledi, yapılması gerekenler konusunda Belediyenin ilgili birimlerini görevlendirdi.

Sadıkoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla okula Ekoloji bahçesi kazandırılması yönünde adım attıklarını belirtti.