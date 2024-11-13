Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun  Avusturya Başbakanı  Karl Nehammer ile görüştü.

Avusturya’nın Milli Gününde gerçekleşen görüşme ile ilgili Ceyhun şunları kaydetti:

"Sayın Şansölye Karl Nehammer Avusturya’nın Milli Günü olan 26 Kasım Cumartesi günü tüm yoğunluğuna rağmen beni kabul edip samimi veda sohbeti için vakit ayırarak onurlandırmıştı.

Diyarbakır'da depremde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı'na ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı Diyarbakır'da depremde 100 kişinin öldüğü Hisami Apartmanı'na ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Bugün Başbakanlıktan gönderilen (o gün çekilen) iki fotoğrafı paylaşırken Sayın Şansölye’ye hem misafirperverliği hem de Türkiye-Avusturya Dostluğu’nun ve her geçen gün gelişen ilişkilerin bugün ulaştığı konuma gelmesine yönelik değerli katkıları için yürekten teşekkür ediyorum."

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Editör: Kıbrıs Genç Tv