Kıbrıs Türk basınında uzun yıllar görev yapan, Dış Basın Birliği kurucularından, KTSYD ilk başkanı, TMT mensuplarından ve futbol hakemlerinden Özcan Özcanhan ölümünün birinci yılında anılıyor.

86 yaşında hayatını kaybeden Özcan Özcanhan için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Necati Özsoy bir mesaj yayınladı.

Özsoy, Özcan Özcanhan’ın birinci ölüm yıldönümü münasebetiyle ailesi ve sevenleri ile birlikte 21 Ekim Pazartesi günü saat 10.45’te kabri başında anma töreni düzenleyeceklerini duyurdu.

Özsoy, Özcanhan’ın Kıbrıs Türk basınında örnek alınacak bir rol olduğunu, KTSYD’nin 41. yılına gelmesinde yaptığı ilk başkanlık görevi ile ciddi bir misyon üstlendiğini ve bu toplum için unutulmayacak emekler harcadığını hatırlattı.

Özcanhan’ın adının her daim yaşatılması gerektiğine vurgu yapan Özsoy, Özcanhan’ı bir kez daha saygı ve rahmetle andıklarını ifade etti.