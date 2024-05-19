Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar bugün saat 09.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 105. yıl kutlama törenine katıldı. Törene Belediye Meclis Üyelerinden Cemal İneci, Kemal Saygılı ve Hasan Altınmakas da yer aldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başlayan törende 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Kaymakamlık adına Güzelyurt Meslek Lisesi Müdür Muavini Şengül Akçebel Şahin günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaparak, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının tarihsel sürecini anlattı. 19 Mayıs’ın Anadoluda gönülden gönüle dolaşmasının bugün 105. yılının kutlandığını belirten Akçebel, Atatürk’ün Samsun’a çıkışının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin başlangıcı olduğunu vurguladı. ,Atatürk’ün Cumhuriyeti ve onu sonsuza kadar koruma görevini gençlere emanet ettiğini anımsatan Şengül Akçebel Şahin, gençlerin bayramını kutladı.

Tören, Meslek Lisesi öğrencilerinden Burhan Sonışık’ın “Mustafa Kemal’i Düşünüyorum”, Süheyla Kızılyürek’inde “Benim İki Bayrağım Var “ adlı şiiri okumasıyla sona erdi.