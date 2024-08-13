Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, rüşvet ve devletin zarara uğratılmasıyla bağlantılı bazı soruşturma dosyalarının polis tarafından tamamlanmış olmasına rağmen üç aydan uzun süredir polisin, Başsavcılığın görüşünü beklediğini kaydetti.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, “Yolsuzluğa karşı mücadelede belirli bir şikayetle ilgili olarak ortada bir suç unsuru olup olmadığı konusunda karar vermek bu kadar zor olmamalı ve bu kadar uzun zaman almamalı. Başsavcılığımızın bu kadar aydır polise görüş vermiyor olmasının, yani bu gecikmenin sebebi nedir?” sorusunu sordu.

Bu türden hukuki süreçler gecikirse, kamuoyunun adaletin sağlanacağına olan inancının da zayıflayacağını kaydeden Özersay, suç unsuru olup olmadığına hızlı karar verilebilmesi ve suç unsuru varsa konunun gecikmeksizin mahkemeye taşınmasının kamuoyunun da beklentisi olduğunu belirtti.

Bilgi Edinme Hakkı Yasası’na göre, haklarını kullanarak, Polis Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları başvuruları sürekli takip ettiklerini ifade eden Özersay, herhangi bir yolsuzluk dosyasının kaybolmasına veya halı altına süpürülmesine müsaade etmeyeceklerini vurguladı. Özersay, kamuoyunu düzenli olarak bilgilendireceklerini de belirtti.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından verilen resmi yazılı yanıta göre, 30 Nisan 2024 ile 7 Mayıs 2024 tarihlerinde polis tarafından soruşturmaları tamamlanarak, Başsavcılığın görüşüne gönderilen dosyalardan birinin Turizm Bakanı’nın rüşvet talep ettiği, diğerinin ise Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ile ilgili olarak yasalara aykırı işlem yapıldığı iddialarını da içerdiğini kaydeden Özersay, aradan geçen süreye rağmen Başsavcılığın dosyalara henüz görüş vermediğini bildirdi.