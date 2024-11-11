Halkın Partisi (HP), Meriç ve Paşaköy’de vatandaşlarla bir araya gelerek bölgenin sorunlarını dinledi.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, ziyarete HP Genel Başkanı Kudret Özersay, HP Lefkoşa İlçe Başkanı Ramadan Durmazer, Mağusa İlçe Başkanı Hülya Karaali, İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve MYK ile Parti Meclisi’nden bazı üyeler katıldı.

Ziyarette halkın sorunları dinlendi, eleştiriler yanıtlandı, bölge halkının dile getirdiği konular not alındı.

HP Genel Başkanı Özersay, ziyaretlerde vatandaşların büyük çoğunluğunun, son yaşanan "alkollü bebek maması skandalında" yalnızca hemşirelerin değil, sorumluluğu bulunan doktor, hastane yöneticisi ve Sağlık Bakanı’nın da dahil olduğu tüm yetkililerin hesap vermesi gerektiğini talep ettiğini söyledi.

Özersay, ülkedeki kaçak iş gücü ve kontrolsüz nüfus nedeniyle devlet hastaneleri ve okullarında ciddi bir yoğunluk yaşandığını, bu nedenle vatandaşların sağlık ve eğitim alanında hizmet almakta zorlandığını savundu, son dönemde yaşananların ise halkın endişesini daha da artırdığını ifade etti.