Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Halkın Partisi yöneticileri Girne’de üniversite öğrencisi gençlerle bir sohbet toplantısında bir araya geldi ve ülkenin geleceği konusunda görüş alış verişinde bulundu.

Halkın Partisi’nden yapılan açıklamaya göre, HP Genel Sekreteri Turgut Alas, Girne İlçe Başkanı Çağın Çağatay Karataş ve en genç Parti Meclisi üyesi Onur Güler’in katılımıyla yapılan etkinlikte Özersay “memleketimiz örgütlü bir kötülükle karşı karşıyadır, kendi şahsi menfaati için rant için bencilce ülkenin geleceğini ipotek altına koyanlar, harcayanlarla karşı karşıyayız. Bu örgütlü kötülüğe karşı örgütlü bir iyiliğe ihtiyaç vardır. Toplumsal düşünen, kendi şahsi menfaatlerinden önce toplumun ve ülkenin yararını düşünenlerin bir araya gelmeye, örgütlü bir iyilikte birleşmesine ihtiyaç vardır. Bu konularda gençlerin bize ışık tutan düşünceleri, soruları ve kaygıları yanında umutları vardır.” ifadelerini kullandı.

- “Sahte diplomalar üniversiteli gençlerimize ve ailelerine büyük haksızlık”

Bir soru üzerine sahte diploma konusuna da değinen Özersay “sizler üniversite öğrencisi gençler olarak yıllarca büyük bir emek ve özveriyle okumaya, mezun olmaya, kendinizi geliştirmeye çalışırken, hakkınızla diploma almaya, eğitim almaya çalışırken bir üniversitenin kapısından dahi içeriye girmeden diploma alıp sizlerin önüne geçenler yüzünden bu ülkede adalet duygusu da zedelenmektedir.” dedi.

Özersay, bu kişilere hak etmedikleri halde diploma verenlerin, onları bunu bile bile devlet işine alanların, maaş artışı verenlerin, müdür, müsteşar, mukayyit atayanların hem gençlere hem de ailelere büyük bir haksızlık yaptığını söyledi.

Bu nedenle Halkın Partisi olarak bu konunun peşini bırakmadıklarını ve bırakmayacaklarını belirten Özersay, gereken cezaların verilmesi için konuyu sonuna kadar takip edeceklerini belirtti.

- Güler: “Kıbrıs sorununda kendimizi ezberlere hapsetmemeliyiz”

Halkın Partisi’nin en genç Parti Meclisi üyesi olan ve siyaset bilimi bölümünde üniversite öğrencisi olarak eğitim gören Onur Güler de toplantıda Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak sorulan sorular üzerine “Kıbrıs sorununda özellikle biz gençler kendimizi birtakım geleneksel ezberler içerisine hapsetmemeliyiz.” dedi.

Güler, şöyle konuştu:

“Federasyon, iki devletlilik, konfederasyon gibi kavramlar aslında tam olarak neyi ifade ettiklerini bilmeksizin veya bu kavramlara yüklenen sabit anlamlarla sorunun çözümünden ziyade kamplaşmaya hizmet ediyor. Biz Halkın Partisi olarak bir gecede çözülebilecek, bir sabah uyandığımızda bir ortaklığın olduğu bir modelin pek de gerçekçi olmadığını Kıbrıs’ta çözümün kademeli olarak, adım adım bir ortaklığa gidecek şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz.”

Çözümün adından çok her iki halkın yıllar içerisinde yaşadıkları travmaları dikkate alan ve yaşayabilir bir çözüm olmasının önemli olduğunu kaydeden Güler, Kıbrıslı Türklerin ortak beklentisinin kendi kendilerini yönetebilecekleri ve güvenlik açısından Türkiye’nin garantörlüğünün sulandırılmayacağı bir yapı olduğunu belirtti.