Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ortada birden fazla skandal bulunduğunu, özellikle ailelere evlatlarıyla ilgili olarak bilgi verilmemesini polisin ciddiyetle soruşturması gerektiğini belirtti.

Özersay açıklamasında, “Bu skandal basına yansımamış olsaydı muhtemelen ailelere hiç bilgi verilmeden bu konunun üzerinin örtülmesi yoluna gidilecekti, konuyu bu şekilde kapatacaklardı ki bu işlenen suça ortak olmaktır, suç iştirak etmektir” ifadelerini kullandı.

Özersay “Bu olayda doğrudan yahut dolaylı olarak sorumluluğu olması muhtemel kimse bu soruşturma devam ederken görevde kalmamalıdır. Bir kez daha vurguluyorum Sağlık Bakanı derhal istifa etmelidir” dedi.

Özersay, “ Bakan dün itiraf etti ‘Polis bizden açıklama yapmamamızı, bilgi vermememizi istedi’ şeklinde bir bahane ortaya attı. Oysa hasta hakları açısından da insan hakları açısından da ceza hukuku açısından da bu kabul edilemez bir şeydir. Bir kere basına açıklama yapmakla ailelere bilgi vermek aynı şey değildir. Ailelere bilgi verilmedi çünkü eğer bu olay duyulmamış, basına yansımamış olsaydı çok büyük ihtimalle konuyu kapatacaklardı.” İfadelerini kullandı.