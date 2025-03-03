Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve HP Dış İlişkilerden Sorumlu Merkez Yürütme Organı Üyesi Ahmet Tokatlıoğlu, Kıbrıs Diyalog Formu (CDF) tarafından organize edilen ve İsviçre Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen çalışma ziyareti kapsamında İsviçre’ye gitti.

Özersay konuyla ilgili yazılı açıklamasında, ziyaretin amacının, İsviçre’nin, konfederasyondan federal bir ortaklığa dönüşme sürecini, yetki paylaşımını, doğrudan demokrasi uygulamalarını ve AB ile ilişkilerde yaşanan pratik sorunları anlamak olduğunu belirtti.

Özersay, çalışma ziyareti kapsamında birçok yetkiliyle görüşmeler yapılacağını ve İsviçre’nin uluslararası örgütler ile anlaşmaları çerçevesindeki düzenlemelerinin ele alınacağını kaydetti.

Çalışma ziyaretine hem Kıbrıs Türk hem de Kıbrıs Rum tarafından eski müzakereciler ve siyasi parti temsilcilerinin katıldığını ifade eden Özersay, ülkeye döndüklerinde, çalışma ziyaretinde edindikleri bilgi ve tecrübeyi kamuoyu ile şeffaf şekilde paylaşacaklarını belirtti. Özersay, geçen yıl benzer şekilde İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’ya da çalışma ziyareti yaptıklarını hatırlattı.

Kudret Özersay, “Mart ayında garantör devletlerin de katılımıyla yapılacak olan gayri resmi Kıbrıs konferansı öncesinde, bu tür çalışma ziyaretleriyle çeşitli konularda görüş alışverişi yapmanın zamanlama itibariyle faydalı olacağını düşünüyoruz” dedi.