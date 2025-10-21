Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yaptığı açıklamalara tepki göstererek, “Bu devlet kimsenin oyuncağı değildir. Herkes, sandık iradesine saygı göstermek zorundadır. Türkiye’deki tüm siyasi aktörler dahil!” dedi.

Yazılı açıklamasında, “Türkiye’de faaliyet gösteren bir siyasi parti KKTC’nin geleceğine karar veremez” ifadelerini kullanan Özersay, Kıbrıs Türk halkının sandığa gidip, iradesini açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

“Koalisyon ortağınız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu sonucu selamladı ve KKTC’nin altıncı Cumhurbaşkanı Erhürman’ı tebrik etti” diyen Özersay, “Tanıdığınız bir devletin kendi kaderini tayin hakkı vardır diyerek ayrı bir devlet olarak kabul ettiğiniz KKTC’nin gelecekte böyle mi kalacağına; Güney Kıbrıs ile bir ortaklık mı kuracağına, yoksa Türkiye yahut bir başka devletle mi birleşeceğine siz karar veremezsiniz” şeklinde devam etti.

Özersay, Türkiye’deki siyasi aktörlere empati çağrısında bulunarak, “Başka bir ülkede bir siyasi parti başkanı Türkiye’nin varlığı ve geleceği üzerinde söz söylemeye kalktığında siz ne hissederdiniz diye düşünseniz, bence bu lafları etmezsiniz” dedi.

Kudret Özersay ayrıca, güçlü bir halk desteğiyle göreve gelen Cumhurbaşkanı Erhürman’ın gerekeni söyleyeceğine ve yapacağına inandığını da dile getirdi.

“UBP tabanı ve halkın iradesi göz ardı edilerek” kurulan hükümete tepki gösterdiklerini de hatırlatan Özersay, “Bu hükümete normal bir hükümet muamelesi yapmayız, Ünal Bey’e de normal bir Başbakan gibi davranmayız demiştik. Sonuçta bu gayrimeşruluğun nelere mal olduğu ortadadır” ifadelerini kullandı.

Özersay açıklamasını, “Bu yaşanan rezaletten herkesin ders çıkarmasını beklerken, Sayın Bahçeli’nin sözleri ve Kıbrıs Türk iradesini yok sayan bu yaklaşımı eminim en fazla Kıbrıs Rum siyasi liderliğini sevindirmiştir” sözleriyle tamamladı.