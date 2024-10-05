Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri Umut Ersoy, kısa süre önce açıklanan vergi listelerinde anomaliler olduğunu, gerçeklerin çarptırıldığını savunarak, ultra zenginlerden vergi alınmadığını iddia etti.

Bağımsızlık Yolu basın ofisinden verilen bilgiye göre, Emeğin Gündemi programına katılan Ersoy, vergi listelerinin de konuşulduğu programda, bu rakamları “güvenilir” bulmadığını ifade ederek, “Forbes listelerine girmiş kişilerin vergi listesinde ismi yok” dedi.

Vergi meselesinin bütçeden ve maliye politikasından ayrı düşünülemeyeceğini ifade eden Ersoy, devletin vergisini toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmek için topladığını, neoliberal düzende devletin bu sorumluluklardan geri çekildiği ve piyasalaştırdığı, bu yüzden bütçesini oluştururken kendi vergisini de toplamaktan kaçınmaya başladığı görüşünü savundu.

Ersoy, denetim yapmanın “sihirli değnek gibi görüldüğünü”, iktidarın sermaye yapısı üzerinden kontrol edildiği yerde denetimle bir şey yapılamayacağını, denetleyici mekanizmayı kuracak olanın emekten yana talepler ve emekten yana örgütlenmeler olduğunu öne sürdü.

Genişlemeci bir maliye politikasına girilmesi halinde hayatın ucuzlatılabileceğini söyleyen Ersoy, halkın dolaylı vergiler ve sermaye tarafından gasp edilen haklarıyla ezildiğini savunarak, “halkın, emek ve sermaye arasındaki çelişki üzerinden tepkisini göstermeye ihtiyacı var” ifadesini kullandı.