Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Film Tasarımı ve Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emrah Öztürk "Evine Dönmeyen Adam" isimli öykü kitabıyla Yunus Nadi Ödülü'ne layık görüldü.

ARUCAD’dan verilen bilgiye göre, Öztürk'ün kitabı, öykü dalında değerlendirilen 62 eser arasından seçildi. Öykü dalında eserler, edebiyat dünyasından Sadık Aslankara, Sezer Ateş Ayvaz, Seval Şahin, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Özcan Karabulut’un yer aldığı seçici kurul tarafından değerlendirildi.

"Evine Dönmeyen Adam", Düraşşafaka Cemiyeti ve Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları işbirliğiyle düzenlenen 70’nci Sait Faik Hikaye Armağanı jürisi tarafından belirlenen, 10 kitaplık kısa listede de yer aldı. Öztürk’ün yayımlanan 3 öykü kitabı bulunuyor.

Yunus Nadi Ödülleri, Cumhuriyet Gazetesi'nin kurucusu Yunus Nadi Abalıoğlu anısına, sanata ve edebiyata olan katkısını yaşatmak amacıyla her yıl düzenleniyor.