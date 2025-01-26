Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 27-28 Ocak Direnişinin yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı; devleti ve egemenliği borçlu oldukları tüm aziz şehitleri ve 27-28 Ocak Direnişi'nde şehit düşenleri andı, gazileri saygıyla selamladı.

Öztürkler, mesajında şunları kaydetti:

Bayar: " 27-28 Ocak direnişinin en önemli sonucu Türkiye'nin TMT'nin kuruluşuna onay vermesidir" Bayar: " 27-28 Ocak direnişinin en önemli sonucu Türkiye'nin TMT'nin kuruluşuna onay vermesidir"

“Kıbrıs'ın İngiliz yönetimine geçmesini Enosis hayallerini gerçekleştirmek için fırsat olarak gören Rumlar, İngilizlerin yandaş tutumunu kendi lehlerine değerlendirerek Enosis için adımlar atmaya başladıkları dönemde, 27-28 Ocak 1958 direnişini gerçekleştiren Kıbrıs Türk Halkı, ne İngiliz Sömürge Yönetimi'ne, ne de Enosisci Rum zihniyetine geçit vermeyerek büyük bir mücadele örneği sergilemiştir.

Kıbrıs Türk Halkı 27-28 Ocak direnişlerinde, İngiliz sömürge yönetimine karşı toplanıp Adanın taksim edilmesini talep ederek,  özgür ve bağımsız şekilde egemenliklerine sahip çıktığını, canları pahasına 7 şehit ve çok sayıda yaralı vererek göstermiştir.

Bu vesileyle Devletimizi ve egemenliğimizi borçlu olduğumuz tüm aziz şehitlerimizi ve bugünün önemine binaen 27-28 Ocak Direnişi’nde şehit düşen kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum. “