Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda UBP’nin aday gösterdiği Ziya Öztürkler, Meclis Başkanı seçildi.

Meclis’te Başkanlık Divanı seçimleri yapılıyor. Bu çerçevede, UBP’nin Meclis Başkanlığı’na aday gösterdiği Ziya Öztürkler, ilk turda, kullanılan 48 oydan 27 kabul, 21 ret oyu alarak seçildi.

-Öztürkler

Öztürkler seçilmesinin arından kürsüden kısa bir konuşma yaptı. Yaşanan sıkıntılardan dolayı herkesten özür dileyerek sözlerine başlayan Öztürkler, önemli olanın çalışmaların yapılması olduğunu belirtti ve teşekkür etti.

Ardından oturuma 10 dakika ara verildi.