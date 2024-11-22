Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Tüm Global İş Dünyası Derneği heyetini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, Öztürkler, kabulde yaptığı konuşmada KKTC’ye uygulanan ambargoyu hatırlatarak iş ve sanayi dünyasının açılımına değinerek bu noktada en önemli kapının anavatan Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirtti.

Öztürkler, iş insanları arasında kurulacak köprünün karşılıklı ticaretin gelişmesine ve Türkiye üzerinden başka ülkelere de kapı açacağını ifade etti.

Öztürkler, dünyanın ciddi bir ekonomik krizden geçtiğini ve KKTC’nin de bu enflasyonist ortamdan etkilendiğini, zor dönemlerin aşılabilmesi için ise üretimin şart olduğunu vurguladı.

Meclis Başkanlık Divanı Üyesi, UBP Milletvekili Hasan Küçük ise Anavatan Türkiye ile kurulan gönül köprüsü ve iş bağlarının KKTC’nin gelişmesine ve büyümesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Küçük, ambargonun kırılmasında en önemli enstrümanlardan birinin ticaret olduğunu belirterek, network ağının oluşturulmasını istedi.