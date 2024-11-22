Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından düzenlenen İş'te Kadınlar Zirvede "Sözünün Kadınıyız" Panelinin açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

Öztürkler konuşmasında GİKAD’ın kuruluşundan bugüne İçim Kavuklu başkanlığında çok önemli projelere imza attığına değinerek yapılan çalışmalarla kadının girişimciliğinin ve rolünün ortaya konduğunu söyledi.

KKTC’nin 41.yılını kutladıklarını anımsatan Öztürkler, ülkenin kadınları, sivil toplum örgütleri ve Anavatanı le birlikte Cumhuriyete sahip çıkarak daha güzel yarınlara yürüyeceğine inanç belirtti.

Panelin konularından da biri olan iklim krizinin dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu ifade eden Başkan Öztürkler, gelecek yıllarda bu krizin daha da büyümesi tehlikesi olduğunu söyledi ve bu konuda farkındalık yaratmanın önemine değindi.

Diğer bir konu olan dijital dönüşüm noktasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptığı döneminde önemli adımlar atıldığını söyleyerek dönemin Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı, bugünün Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim’in de konuyla ilgili çok önemli bir mesai harcadığını belirtti.

Panelde dijital dönüşüm ve e devlet konusunda ortaya çıkacak fikirleri değerli bulduklarını dile getiren Öztürkler, bilgiye erişim konusunda yaşanan zaman kaybının ortadan kalkması için atılacak adımların destekçisi olacaklarını söyledi.

Başkan Öztürkler, panelin başarılı geçmesini temenni ederek başarılar diledi.