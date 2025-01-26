Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Girne'de Karadeniz Kültür Derneği tarafından düzenlenen 16'ncı Hamsi Festivali'ne katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre Öztürkler, etkinlikte yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları verdi; Bolu'da yaşanan otel faciasından dolayı Anavatan Türkiye'nin acısını paylaştıklarını söyledi.

"Bugün burada Karadeniz kültürünün ne kadar önemli olduğunu, müziği ve horonlarıyla birlikte birlik ve beraberliğimizin uzun yıllardır devam ettiğini göstermek istiyoruz" diyen Öztürkler, etkinliğe emek harcayan herkese teşekkür etti.

1974 Barış Harekâtı’nda savaşan gazileri de unutmayan Öztürkler, "Trabzonlu ve Karadenizli kardeşlerimizle omuz omuza mücadele verdik ve bugünlere geldik" ifadelerini kullandı.

Öztürkler, birlik ve beraberliğin devam edeceğini vurgulayarak ve tüm halkın ve İslam Alemi’nin Miraç Kandilini kutladı.