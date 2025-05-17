Cumhurbaşkanı Vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, kalkınmanın, yerelden başlayarak, ülke geneline yayıldığını belirtti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre Öztürkler, Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge ve beraberindeki heyeti kabul etti.

-Öztürkler

Meclis Başkanı Öztürkler kabulde yaptığı konuşmada, belediyeciliğin yerelden başlayarak, ülke geneline yayılması gerektiğini vurgulayarak, yerel yönetimlerin gücünün, ekonomik istikrar ve topluma sunulan hizmetler açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Geçmişte İçişleri Bakanı olarak görev yaptığını anımsatan Öztürkler, belediyecilik anlayışını güçlendirmek adına önemli reformlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, 28 belediyenin 18 belediye olarak birleştirildiğini ve 51/95 sayılı Belediye Yasası’nın değiştirilerek hizmetlerin etkinleştirildiğini söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki belediyecilik alanında iş birliğinin artırılması gerektiğini belirten Öztürkler, Türkiye’nin yerel yönetimlerdeki deneyiminden faydalanmanın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkına sunulan belediye hizmetlerinin giderek arttığını kaydeden Öztürkler, yerel yönetimlerin merkeze güçlü bir şekilde destek vermesi gerektiğini dile getirdi.

Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin sarsılmaz bağları olduğunu ve bu bağların güçlenmesi için çaba göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Karşılıklı iş birlikleri, tecrübe paylaşımı ve ortak kültürel değerlerin iki ülke arasındaki gücü pekiştirdiğini ifade eden Öztürkler, birlikte mücadele etmenin ve ortak hedefler doğrultusunda ilerlemenin önemine vurgu yaptı.

-Önge

Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gönülden bağlı olduklarını belirterek, iş birliği mesajı verdi.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.