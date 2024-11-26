Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Türk Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle ve yönetim kurulu ile KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Mustafa Üstünel ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Meclis Özel Kalem Müdürü İrem Uygun da hazır bulundu.

Türk Rekabet Kurumu Başkanı Küle, KKTC Rekabet Kurulu ile imzalanan protokol hakkında bilgi vererek, kurumun bilgi birikimi ve tecrübelerini KKTC'deki paydaşlara aktarmayı hedeflediklerini kaydetti.

KKTC Rekabet Kurulu Başkanı Üstünel ise yasal düzenleme gereksinimlerini dile getirerek, Türk Rekabet Kurumu’nun sağlayacağı desteğin bu süreçteki önemine vurgu yaptı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler de, iki kurum arasındaki protokolün memnuniyetle karşılandığını belirterek, Türkiye ile yapılan iş birliği ve protokollerin KKTC’nin gelişimine sağladığı katkıyı vurguladı.

Öztürkler, KKTC Rekabet Kurulu’nun yasalar çerçevesinde başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade ederken, Türk Rekabet Kurumu’nun tecrübesinin önemli bir destek olacağını dile getirdi.

Toplantının ardından taraflar arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Öztürkler, Türkiye’den gelen heyetlere kapılarının her zaman açık olduğunu kaydetti.