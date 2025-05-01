Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, yeni Cumhuriyet Meclisi yerleşkesindeki ilk kabulünde Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüştü. Görüşmede Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Öztürkler, kabuldeki konuşmasında, KKTC'nin ilk kez TEKNOFEST'e ev sahipliği yaptığı bugün Cumhurbaşkanlığı ile Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesinin hizmete girdiğine işaret ederek, "Gurur dolu günler yaşıyoruz” dedi.

Türkiye hükümetinin devrimler gerçekleştirdiğini belirten Öztürkler, sanayide kat edilen mesafeyi bugün TEKNOFEST’te canlı olarak gördüklerini kaydetti. Öztürkler, “Türkiye’nin milli sanayide ortaya koyduğu, bize de gurur ve güven veriyor” dedi.

TEKNOFEST’in KKTC’nin tanıtımı ve gelişimi adına çok ciddi bir fırsat sunduğunu kaydeden Öztürkler, festivalin havacılık ve teknoloji içeriği açısından dünyada benzerinin bulunmadığını, bu bağlamda TEKNOFEST’in değerini iyi algılamak gerektiğini söyledi.

Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz ve koparılmaz olduğunu belirten Öztürkler, Türkiye'nin bir armağanı olan Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinden dolayı Kıbrıs Türk halkı adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Binanın muazzam bir bina olduğunu kaydeden Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının geleceğinin, demokrasisinin ve iradesinin bu binada yansıyacağını kaydetti. Öztürkler, binada ilk görüşmesini Türkiye’nin bir bakanıyla gerçekleştirmenin de anlamlı olduğunu ifade etti. Öztürkler, gelecek 100 yılın Türkiye’nin yanında KKTC’nin de yüzyılı olacağına olan inancını vurguladı.

Kıbrıs Rum yetkililerinin Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin adadaki varlığından duyduğu rahatsızlığı sürekli dile getirdiğine işaret eden Öztürkler, “Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü de, Türk askerinin varlığı da KKTC için tartışma konusu değildir” dedi.

Öztürkler, Kıbrıs Türkü'nün hem KKTC, hem de TC bayraklarını her platformda Türkiye temsilcileriyle birlikte dalgalandırmaya devam edeceğini de kaydetti.

-Kacır

Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, TEKNOFEST’in Türkiye’nin milli teknoloji yolculuğunun en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu söyledi. Kacır, “TEKNOFEST’i buradaki kardeşlerimizle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Cumhuriyet Meclisi yerleşkesinin ilk ziyaretçisi olmaktan onur duyduğunu kaydeden Kacır, yerleşkenin KKTC topraklarına vurulmuş yeni bir mühür olduğunu belirtti.

Yeni yerleşkenin, KKTC’nin tam bağımsızlık ve ambargoların kaldırılması mücadelesine katkı sağlayacağına inandığını ifade eden Kacır, Türkiye’nin her daim Kıbrıs Türkü'nün yanında olmayı sürdüreceğini söyledi. Kacır, Kıbrıs davasının milli bir dava olduğunu ve 85 milyonun bu davaya inandığını kaydetti.

Kacır, TEKNOFEST’in 8’incisini KKTC’de düzenlemenin Türkiye halkı için bir iftihar kaynağı olduğuna işaret ederek, festivalin Kıbrıs Türk gençlerinin teknolojiye olan ilgisini arttırmasını umut ettiğini belirtti.

KKTC’yi bilişim adası yapma çalışmalarının hız kazanacağına inandığını ifade eden Kacır, bu alanda Kıbrıs Türkü’nün her daim yanında olduklarını ifade etti. Kacır, “Burası teknoloji girişimcilerinin adresi olacaktır. Adada geliştirilen katma değerli ürün ve hizmetler, dünyanın dört bir yanına sunulacağından izolasyon ve ambargolar bu teknoloji çağında kendiliğinden anlamsız hale gelmiş olacaktır” dedi.

TEKNOFEST alanına kurulan Türk Mukavemet Teşkilatı sergisine de değinen Kacır, alanda Kıbrıs Türkü’nün hangi koşullarda mücadele verdiğine dair eserlerin sergilendiğini kaydetti.

Mehmet Kacır, Türkiye’nin geçen yarım asır içerisinde, savunma sanayi sistem ve ürünleri geliştirme ve dünyaya sunma noktasında dünya ülkeleri tarafından gıptayla takip edilen bir ülke konumuna geldiğini belirtti.

Kacır, Kıbrıs Türk Toplumunun Varoluş Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile mücahitlerin verdiği mücadeleyi şükranla andı.

Öztürkler ile Kacır, kabulün ardından yeni genel kurul salonunu gezdi.