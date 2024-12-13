CTP Milletvekili Sami Özuslu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesiyle ilgili Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul'unda yaptığı konuşmasında, serbest rekabetin kuralsız olmadığını ifade ederek, konunun medya boyutuna değindi.

Kıbrıs Türk medyasının çok ihmal edildiğini ve çok kötü durumda olduğunu kaydeden Özuslu, bazı yayın kuruluşlarının, büyük holdinglerin alt kuruluşları haline geldiğini söyledi. Özuslu, “Bile bile Kıbrıs Türk medyası kurda kuşa yem edildi. Ayakta kalanların da hali gerçekten perişandır” dedi.

Medyanın bir toplumun belleği olduğunu belirten Özuslu, bunu korumanın devletlerin, hükümetlerin sorumluluğunda olduğunu kaydetti. Özuslu, Rekabet Kurulu ve ekonomiyle ilgili diğer enstrümanları kullanarak, bu konuya bakılması gerektiğini ifade etti.

Güncel verilere göre, en büyük ticaretin Türkiye ile yapıldığını işaret eden Sami Özuslu, “Biz bu ürünlerin tanıtımını, reklamını maalesef Türkiye medyasından, televizyonlarından, dijital platformlarından görüyoruz. Kıbrıs Türk medyasına yaşatılan bu haksız rekabet sadece medyanın yaşadığı bir haksız rekabet değildir” diye konuştu.

Türkiye medyasının devasa bir okyanus gibi olduğunu ifade eden Özuslu, “Bizim toplam ihracatımız 4.7 milyar TL, Türkiye medyasının reklam piyasası 200 milyar TL civarındadır” dedi. Özuslu, bu konunun Türkiye Cumhuriyeti ile konuşulabileceğini söyledi.

Özuslu, Kıbrıs Türk medyasına harcanmak koşuluyla yerli sanayi, tarım ürünlerine, firma veya kooperatiflere tanıtım ve reklam desteği sağlanmasını talep ederek, bu konuda çalışma yapılması çağrısında bulundu.

Hem Türk firmalarının daha fazla buraya reklam kaynağı ayırması hem de reklam desteğinin sağlanmasının son derece önemli olacağını ifade eden Özuslu, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını kaydetti.