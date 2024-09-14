atoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, İsrail saldırısı altındaki Gazze'de öldürülen çocukların bedenlerini görmenin, bir okulun bombalanmasının "korkunç bir şey" olduğunu söyledi.

Papalık döneminin en uzun seyahati kapsamında Endonezya, Papua Yeni Gine, Doğu Timor ve Singapur'u kapsayan 12 günlük Güneydoğu Asya turunu bugün tamamlayan Papa Franciscus, gezisinin son ayağı Singapur'dan Roma'ya dönerken, uçakta seyahatini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze'deki çatışmanın Batı Şeria'ya sıçrama tehlikesi olduğu hatırlatılan ve Vatikan'ın arabuluculuk ihtimali sorulan Papa, "Vatikan bunun için çalışıyor. Her gün Gazze'yi oradaki cemaati arıyorum. Orada, 600 kişi var: Hristiyan ve Müslüman ama kardeş gibi yaşıyorlar. Bana kötü ve zor şeyler anlatıyorlar." yanıtını verdi.

İsrail'in Gazze'de okulları hedef almasına değinen Papa, "Bu savaş çok kanlı mı değil mi diye nitelendiremiyorum ama öldürülen çocukların bedenlerini görmek, birkaç gerillanın içeride olduğunu varsayarak, bir okulun bombalandığını işitmek, korkunç bir şey, korkunç. Bu kötü." dedi.