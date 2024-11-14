Paşaköy’de dün meydana gelen trafik kazasında traktörle motosiklet çarpıştı. 17 yaşındaki genç yaralanırken, traktör sürücüsü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 17.30 sıralarında, Paşaköy’de Atatürk Caddesinde yönetimindeki YK 443 plakalı traktörle batı istikametine doğru seyreden Velit Bayraktaroğlu (E-50) tali yola döneceği esnada karşı istikametten gelen Cuma Bolat (E-17) yönetimindeki plakasız motosikletin önünü tıkadı.
Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Cuma Bolat, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek cerrahi serviste müşahede altında alınırken YK 443 plakalı traktör sürücüsü Velit Bayraktaroğlu tutuklandı.