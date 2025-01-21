Hayatını dün kaybeden eski TAK müdürlerinden gazeteci Perihan Aziz, doğduğu ve kendini adadığı Bağlıköy'de defnedildi.

TAK'taki törenin ardından Bağlıköy'e getirilen Perihan Aziz'in naaşı, camideki öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı, Lefkoşa Belediye Başkanı Aziz Kaya, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, BRTK Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt, bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, ailesi, köylüler ve gazeteciler katıldı.

-Taner Kerimoğlu

Bağlıköy Eko Gönüllüleri Derneği Başkanı ve Bağlıköy Tertip Komitesi Başkanı Taner Kerimoğlu, Perihan Aziz ile hep beraber yola çıktıklarını, Bağlıköy'e baş koyduklarını vurguladı.

Köyü daha iyi yere getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Kerimoğlu, özetle "İkimiz de mülkiyeliyiz... Bu işi bırakmayacağız, merak etme. Sen bir Bağlıköy sevdalısıydın. Seni Bağlıköy toprağına gömüyoruz. Toprağın bol olsun." diye konuştu.

Daha sonra tabutu omuzlarda mezarlığa taşınan Perihan Aziz, göz yaşlarıyla defnedildi.