Polis Genel Müdürlüğü (PGM), yıllık izinli olarak İstanbul’da bulunduğu sırada bir aracın kendisine çarpması sonucu ağır şekide yaralanan polis memuru Adem Altun’un tedavi süreci ile yakından ilgilendiğini bildirdi.

PGM Basın Subaylığı tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

“03.09.2024 tarihinde, personelimiz Polis Memuru Adem Altun, yıllık izinli olarak İstanbul’da bulunduğu sırada, bir aracın kendisine çarpması sonucu ağır şekilde yaralanarak Şişli Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırılıp, yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır.

Personelimizin tedavi süreci ile yakından ilgilenmekteyiz. Kendisine acil şifalar diler, en yakın zamanda sağlığına yeniden kavuşarak görevine dönmesini temenni ederiz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”