Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele Polis Müdürlükleri’nin sorumluluk alanı içerisinde dün gece yapılan eş zamanlı asayiş ve trafik denetimlerinde ülkede ikamet izinsiz kaldığı belirlenen 5 kişi tutuklandı, kumarhaneye girmesi yasak 68 kişi hakkında cezai işleme gidildi, 1587 kişi trafik suçundan ceza aldı, 213 araç trafikten men edildi, 4 araç sürücüsü de tutuklandı

-Lefkoşa

Polis Genel Müdürlüğü'nden (PGM) edinilen bilgiye göre, Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında, ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı. Kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmesi yasak 11 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik denetimleri sonucunda, ise toplam 2 bin 270 araç sürücüsü kontrol edildi; 568 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından ceza aldı, 60 araç ise trafikten men edildi.

-Gazimağusa…

Gazimağusa’daki denetimlerde eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise, kumarhaneye girmesi yasak 12 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu, toplam 1109 araç sürücüsü kontrol edildi, 353 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 49 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.

-Girne…

Girne’de denetimler kapsamında; eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, kahvehaneler, pansiyonlar ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi, herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kumarhane denetimlerinde kumarhaneye girmeleri yasak 23 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi. Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda toplam 1968 araç sürücüsü kontrol edildi ve 245 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 24 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü de tutuklandı.



-Güzelyurt…

Güzelyurt'ta eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler, bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği denetimlerde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 590 araç sürücüsünün kontrol edildiği trafik denetimleri sonucunda 81 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 10 araç trafikten men edildi, 1 sürücü de tutuklandı.



-İskele…

İskele’de eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan yerler ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerin kontrol edildiği denetimler kapsamında ülkede kaçak kaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Kumarhanelerde yapılan denetimlerde, kumarhanede bulunmaması gereken 22 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 1700 araç sürücüsü kontrol edilirken, 340 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi , 62 araç ise trafikten men edildi.