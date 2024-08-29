İskele'de, dün 17.20’de İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında kontrol amaçlı durdurulan M.S’nin (E-29) şüpheli hareketleri üzerine kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, yaklaşık 120 gr. ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi.

Bahse konu şahıs tutuklanırken, yürütülen ileri soruşturmada Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından zanlı M.S’nin Girne’deki evinde yapılan aramada, yaklaşık 2 kilo 200 gram ağırlığında hintkeneviri türü ile 35 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu, LSD türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 2 kağıt parçası ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 2 bin 340 dolar, 410 sterlin ve 4 bin 110 TL nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Polis, olayla bağlantılı soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

-Aranmakta olan şiddet, zorla alıkoyma ve soygun zanlısı tutuklandı

Hamitköy’de 13 Ağustos’ta meydana gelen, "soygun, zorla alıkoyma, şiddet tehdidi ve ciddi darp" meselesiyle ilgili olarak aranana S.K (E-47) dün polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Polis açıklamasında olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

-Küçükkaymaklı’da marketten hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

Küçükkaymaklı’da dün 09.30 sıralarında bir süpermarkete müşteri olarak giden R.F’nin (K-54), markette satışa sunulan toplam değerleri 1994 TL olan muhtelif eşya ve gıda ürününü çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada bahse konu şahıs tutuklandı.

-Hırsızlık zanlısı 13 gün sonra tutuklandı

İskele’de faaliyet gösteren iş yerinden 15 Ağustos’ta bir çift ayakkabı ile bir kol saatinin çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen I.M (E-33) dün tutuklandı.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Derinya sınır kapısında güvenlik kamerasına hasar veren şahıs tutuklandı

Gazimağusa’da, dün gece 01.00 sıralarında Ç.K (E-39), Derinya Kara Giriş Kapısı'ndan GKRY gölgesine geçiş yapmak için beklerken, isminin sistemden kontrol edilmesine sinirlenerek, bölgeden ayrılırken tasarrufunda bulundurduğu taşı refüjde bulunan güvenlik kameralarına doğru atarak kameraya hasar verdi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Restoranda rahatsızlık yaratan alkollü şahıs tutuklandı

İskele’de, dün 18.00 sıralarında I.A (E-62) 139 mlgr alkollü içki tesiri altındayken, restorana alınmadığı gerekçesiyle işletmenin sorumlusuna hitaben yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-İzinsiz ikamete yasal işlem…

Polis ekipleri tarafından KKTC genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen bir kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polis soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

-Yoldan çıkarak ağaca çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün gece 00.10 sıralarında Mehmet Ekinci (E-36), 194 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 474 plakalı araçla Gazimağusa istikametine doğru seyrederken, Ulukışla - Turunçlu yol kavşağına geldiğinde dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak yol kenarında bulunan akasya ağaçlarına çarptı.

Polis açıklamasına göre, kaza sonucu yaralanma olmadı; araç sürücüsü Mehmet Ekinci tutuklandı.