Esentepe’de dün 69 yaşındaki Janet Smith (K-69) evinde ölü bulundu.

Polisten yapılan açıklamaya göre, doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmazken, kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

-Dörtyol’da kavga

Dörtyol Spor Kulübü'nde dün O.Y.(E-40), 600 mlgr alkollü içki tesiri altındayken çıkan tartışma sonucu, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla 17 yaşındaki D.G.’yi (E-17) sol el bileğinden yaraladı.

Yürütülen soruşturma kapsamında O.Y. tutuklandı.

-Girne’de şiddet tehdidi

Karakum’da Kubbeli Çeşme Sokak üzerinde dün A.K.(E-23), park ettiği aracını, özel mülkleri içerisinden kaldırması için kendisini uyaran S.Ç.(E-46), S.Ç.(K-33) ve T.Ç.(E-45) ile aralarında çıkan tartışma neticesinde, söz konusu şahıslara yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaparak, kanunsuz olarak taşıdığı bıçakla darp edip, şiddet tehdidinde bulundu.

Yürütülen soruşturma kapsamında A.K. tutuklandı.

-Sahilleri koruma yasasına aykırı olarak sahile inşaat yapan O.K. tutuklandı

Gazimağusa’da 26 Kasım'da Glapsides Plajı bölgesinde, O.K.’nin (E-34), işlettiği işyerinin bahçesine izinsiz olarak beton dökmek suretiyle, sahillere koruma yasasına aykırı harekette bulunduğu tespit edildi.

O.K. tutuklandı.

-Barda yapılan denetim sonucu işletmeci hakkında yasal işlem başlatıldı

Girne’de, Girne Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından iş ve eğlence yerlerine yönelik yapılan kontrol ve denetimlerde, bar olarak faaliyet gösteren bir iş yerinin kapama saatlerine riayet etmediği ayrıca yetkili makamdan alınan müzik yayın izni olmadığı halde ses yükseltici alet kullanmak suretiyle müzik yayını yaptığı tespit edildi.

Bahse konu iş yeri işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz iki kişi tespit edildi

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontrollerde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet ettiği tespit edilen 2 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Kayıp olduğu belirtilen kişi bulundu

Lefkoşa’da 12 Aralık tarihinden beri kayıp olduğu bildirilen Mellisah Namata (K-26) bugün bulundu.