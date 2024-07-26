Gönyeli’de dün bir kişi, kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin dün saat 23.30 sıralarında devriye yaptığı sırada, park halinde bulunan bir araçta şüpheli halde görülen A.A.’nın (E-51) üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramada, A.A.’nın tasarrufunda, 9 mm çapında bir tabanca ve 6 canlı mermi tespit edilerek, emare alındı. A.A. tutuklandı.

-Gazimağusa’da hırsızlık yapan kişi tutuklandı

Gazimağusa’da geçen gün saat 15.00 sıralarında, T.Ç.’nin (E-27), bir şahsa ait evin bahçesine izinsiz olarak girip, mülke tecavüz ettikten sonra, bahçedeki jeneratör, kaynak makinesi ve muhtelif eşyaları çaldığı tespit edildi.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, T.Ç. tutuklandı.

-Alayköy’de kasti hasar ve ciddi darptan bir tutuklu

Alayköy’de Hala Sultan Sokak’ta dün saat 09.30 sıralarında, aralarında yaşanan tartışma sonucu N.G.(E-27), C.K.’nin (E-46) yüzüne yumruk vurup ciddi şekilde darp ettikten sonra, bahse konu şahsı kasten ittirip yere düşürdüğü sırada cebindeki cep telefonunun kırılarak, hasara uğramasına sebep oldu. N.G. tutuklandı.

-Ayağına konteyner düştü, kaval kemiği kırıldı

Alayköy’de Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde dün saat 15.00 sıralarında, vinç ile prefabrik konteyner kaldırıldığı sırada, konteynerin vince bağlandığı askı kulağının kopması sonucu, Mustafa Gün’ün (E-44) sağ ayağı üzerine düştü.

Olay sonucu yaralanan Mustafa Gün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sağ ayak kaval kemiğinde kırık teşhisiyle yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.