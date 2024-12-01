Ülkenin çeşitli yerlerinde meydana gelen uyuşturucu, sahtekarlık, kavga, yaralama gibi olaylar polis bültenine yansıdı.

Girne’de dün Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, A.B.B.(E-23) ve M.G.A.’nın (K-22) kaldığı evde yapılan aramada, toplam 20 gram ağırlığında Hint keneviri türü ile 1 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı.

İki genç tutuklandı.

-Vakıflar’a ait araziyi kiralatacapı vaadiyle 25 bin 300 sterlin para aldı

Gönyeli’de M.E. (K-44), Çatalköy’de Vakıflar İdaresi’ne ait arazileri kiralatacağını vaat ettiği bir kişiden sahtekarlıkla 25 bin 300 sterlin nakit para aldı.

27-28 Kasım’da meydana geldiği belirtilen olayla ilgili M.E. tutuklandı.

-Trafikte tartıştılar, parke taşlarıyla kavga ettiler… Birinin burnu kırıldı

Lefkoşa’da dün sabah 09.30 sıralarında, Özker Özgür Caddesi’nde trafikte tartışan iki kişi birbirlerine kaldırım parke taşlarını attı.

Polis basın bültenine göre, K.Y.(E-48) ile H.K.(E-46) arasında trafik konusunda tartışma çıktı. Birbirlerine vurarak kavga eden iki kişi, yerden aldıkları kaldırım parke taşlarını birbirlerine doğru attı.

Kavga sırasında H.K. kaldırım parke taşı ile K.Y.’nin yüzüne vurarak burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Polis her iki şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

-Sarhoş oldu, bıçakla yaraladı

Polis bültenine “yaralama, kanunsuz bıçak taşımak, sarhoşluk ve rahatsızlık” başlığıyla giren olay bugün 01.00’de Lefkoşa’da Müftü Hilmi Sokak’ta oldu.

İ.Y.(E-22) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, evinin önünde araçta oturduğu gerekçesiyle Y.E.B.’ye (E-20) yüksek sesle bağırıp rahatsızlık yaptıktan sonra, Y.E.B.’yi, boğazını sıkarak darp etti ve kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu bıçakla sol kolundan hafif şekilde yaraladı.

Olayda yaralanan Y.E.B., kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edilirken yürütülen soruşturma kapsamında İ.Y. tutuklandı.

-Sarhoşluk ve rahatsızlık

Lapta’da, Girne-Lefkoşa ana yolunda ve İskele’de dün gece alkollü üç kişi yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık vermekten tutuklandı.

Lapta’da Şehit İbrahim Nidai Caddesi’ndeki olayda tutuklanan T.D.’nin (K-37), alkollü içki tesiri altındayken polise nefes örneği vermeyi de reddettiği belirtildi.

Girne-Lefkoşa ana yolunda O.G.M.M.(E-32), 93 miligram alkollü içki tesiri altında ve İskele’de H.D.’nin (E-26), 270 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri belirtildi.

-Gaziveren’de çakı taşıyan iki kişiye yasal işlem

Gaziveren’de dün gece 22.30’da Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, Afrodit Sahil Yolu’nda şüpheli görülen A.C.E.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada, çakı bulundu.

Polis, A.C.E. yanında mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen M.G.(E-17) aleyhinde yasal işlem başlattı.