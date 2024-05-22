Lefkoşa Metehan Kara Geçiş Kapısı’nda aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi cihazı tespit edilen M.E.K.(E-31) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre dün saat 17.00 sıralarında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye giriş yapan M.E.K’nin kullanımındaki araçta 35 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Soruşturma devam ediyor.

-Mağusa’da restorandan içki ve çeşitli eşyalar çalan kişi tespit edildi

Gazimağusa’da Şubat 2023 - Nisan 2024 arasında bir restoranın penceresinden içeriye girerek içki ve çeşitli eşyalar çalınması olayıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada zanlı olarak görülen O.Ö.B.(E-38) tutuklandı.

Polis restoranda muhafaza edilen 4 şişe alkollü içki, merdiven, elektrik ve internet kabloları, restoran ve piknik tüpleri, tente, sıcak hava tabancası, 2 adet projektör, 12 adet ampul, tekerlekli servis arabası ve 2 tavan hoparlör çalınan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

-KKTC’de kaçak ikamet eden kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan denetimler sonucunda KKTC’de kaçak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Hamitköy’de ateş fırınında çıkan kıvılcım yangına sebep oldu

Hamitköy’de bir evin bahçesinde yakılan ateş fırınından atılan kıvılcımların fırın üzerindeki tahtaları tutuşturmasıyla yangın meydana geldi.

Dün saat 16.00 sıralarında yaşanan ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 27 plastik sandalye, 2 çadır, 3 elektrikli süpürgesi, 3 halı, 3 araç lastiği, 3 valiz, 80 palet tahta ve 80 plastik sebze kasası yandı.

Atıl durumdaki bir salon aracın arka tamponu da erirken, yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Trafik Kazası

Lefkoşa Şehit Mustafa Ahmet Ruso Caddesi'nde dün saat 10.30 sıralarında bir araç yaya geçidinden geçmeye çalışan 2 kişiye çarptı. Kazada yaralanan yayalar Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldular.

Polis açıklamasına göre KH 240 plakalı aracıyla güney istikametine doğru seyreden Şifa Sayman (K-51), Atlar Market önünde yaya geçidinden geçmeye çalışan Emine Ödük (K-50) ve Mehmetali Tülegün’e (Ç-1.5)’e çarptı. Tülegün’ün sağ ayağında kırık teşhisi nedeniyle yapılan tedavinin ardından her iki yaya da taburcu oldu. Soruşturma devam ediyor.