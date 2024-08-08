Lefkoşa ve Girne’de uyuşturucudan dört kişi tutuklandı.

Lefkoşa’da, Şht. Muharrem Aydın Sokak üzerinde dün devriye gezen Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen S.S.’nin (E-21) üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan R.T.(E-23) ve S.H.(E-24) tutuklandı.

Öte yandan, Girne’de Mevlana Sokak üzerinde dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen M.B.’nin (E-19) üzerinde yapılan aramada tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeniviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahısı tutuklayan polisin soruşturması devam ediyor.

-Polisten kaçan bir kişi beş metre yüksekten atlayıp yaralandı

Gönyeli’de dün alınan bir şikayet üzerine gidilen apartman dairesinde sakin Mırabel Benjamın, kapıyı açarak polisleri görmesi üzerine, üzerini değişip geleceği beyanının ardından kapıyı kapatıp, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yaklaşık beş metre yükseklikten aşağıya atladı.

Yaralanan Benjamın, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan bir kişi tutuklandı

Ülke genelinde polis ekipleri tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda yasal statüsü olmadan ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Lefke’de yangın

Lefke’de Ağıllar bölgesinde, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı dün meydana gelen yangın sonucu bir şahsa ait ambar ve içerisinde muhafaza edilen 1500 torba saman, 30 rulo vigo sano balya, 25 çinko saç ve yine başka bir şahsa ait arazi içerisinde bulunan 10 sano balya tamamen, 15 küçük harnup ağacı ise kısmen yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

-Trafik kazaları

Esentepe - Girne anayolunda dün meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Ömer Yılmaz’ın, yönetimindeki MD 814 plakalı araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip, karşı istikamette bulunan Hasan Demir yönetimindeki HV 202 plakalı araçla çarpışması sonucu meydana geldi.

Kaza sonucu yaralanan Yılmaz, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde sağ ayak bileğinde kırık teşhisiyle müşahede altına alındı.

-Alkollü sürücü kırmızı ışıkta durmayıp, kazaya yol açtı

Lefkoşa’da bugün alkolü sürücünün kırmızı ışıkta durmaması kazaya yol açtı.

Salih Balıkoğlu (E-23), 147 mlgr alkollü içki tesiri altında olduğu sırada yönetimindeki FP 706 plakalı araçla Alirıza Efendi Caddesi üzerinde süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Ortaköy trafik ışıklarında kırmızı ışığa rağmen yoluna devam edip, karşı istikametten gelen Vasıleıos Zaferıatos yönetimindeki KHR 893 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüz bir şekilde yoluna devam eden FP 706 plakalı araç yolun solunda bulunan bir işletmeye ait beton set duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle beton set duvardan savrulan beton parçaları bölgede park halinde bulunan PU 371 plakalı ve VM 598 plakalı araçlara çarparak hasar görmesine yol açtı. Yürütülen soruşturma kapsamında FP 706 plakalı araç sürücüsü Salih Balıkoğlu tutuklandı.