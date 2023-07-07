Girne Turizm Limanı’nda, dün 11.00 sıralarında KKTC’ye giriş yapan A.Y’nin (E-45) üzerinde ve eşyalarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu.

Polis, bahse konu şahsın tutuklandığını açıkladı.

-Lefkoşa ve Gazimağusa’da hırsızlık…

Lefkoşa’da 27 Haziran saat 18.00 sıralarında, bir evin garajında park halinde bulunan LL 502 plakalı araçtan, para cüzdanında muhafaza edilen 2 bin Sterlin, 400 ABD doları, 500 Euro ve 20 TL nakit paranın çalınması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bir kişinin tutuklandığı bildirildi.

Polis açıklamasında meselede zanlı olarak görülen M.C.E’nin (E-23) tespit edilerek tutuklandığı kaydedildi.

Öte yandan Gazimağusa’da, P.P.A (E-26), banka hesabına yanlışlıkla havale edilen başka bir şahsa ait 5 bin 452,81 Euro parayı, hesabından çekmek suretiyle çaldı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, bahse konu şahıs tutuklandı.

-Bina açma, hırsızlık, kasti hasar…

Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bulunan kapalı durumdaki bir işletmenin kapı kilidi 3-5 Temmuz tarihleri arası kasten kırılarak açlıldı ve içeriye girildikten sonra, işletmeden 2 kahve makinesi, bilgisayar ve kahve çekirdeği öğütücüsü çalındı.

Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen A.N.Ş (E-19) ve K.İ.Y (E-16) tutuklandı.

-Polis denetimleri sürüyor…

Ülke genelinde polis tarafından dün gerçekleştirilen denetimler sonucunda 9 kişinin ikamet izinsiz olarak KKTC’de ikamet ettiği, 1 işletmenin müzik yayın izni olmadığı halde müzik yayını yaptığı, 2 işletmenin kapatma saatine uymadığı ve 2 işletmenin alkollü içki satış ruhsatı olmadığı halde, alkollü içki satışı yaptığı tespit edildi.

İkamet izinsiz olduğu tespit edilen 9 kişi tutuklanırken, diğer iş yeri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Yeniboğaziçi’nde yangın…

Yeniboğaziçi’nde dün saat 18.15 sıralarında, bir apartmanda, muhtemelen bodrum katındaki elektrik sayaçlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın sonucu, apartmanın bodrum katında bulunan elektrik dolabı, demir dolap, 7 elektrik saati, 14 elektrik sigortası, 100 metre uzunluğunda elektrik kablosu, 2 tavan lambası ve 2 pvc kapı yanarak, çıkan ısıdan dolayı bodrum katı ile 1. ve 2. katın duvarları ise islenerek zarar gördü.

-Lefkoşa’da araç yangını

Bu sabah saat 03.45 sıralarında, Lefkoşa’da bir apartmanın park yerinde, park halinde bulunan NK 584 plakalı salon aracın muhtemelen makine bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

Çıkan yangın sonucu, bahse konu aracın makine bölümü, ön tamponu ile kaputu, sağ lastiği, dikiz aynası ve kapı boyası tamamen yanarken, çıkan ısıdan dolayı ön camı patladı.

Yangının sirayet etmesi sonucu ise, bölgede park halinde bulunan KR 442 plakalı aracın sağ arka farı, tamponu ve yedek lastik koruyucusu ile PS 232 plakalı aracın sol arka çamurluğu eriyerek zarar gördü.