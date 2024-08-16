Esentepe'de dün sabah meydana gelen iş kazasında 45 yaşındaki MD Abdul Alım sol kolundan yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye, Alım'ın yaralandığı olay saat 10.00 sıralarında, bir şirkete ait şantiyede spiral makinesiyle kesim yaptığı esnada, makinenin üzerinde bulunan taşın parçalanması sonucu meydana geldi.

Alım, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

- 14 yaşındaki kayıp çocuk aranıyor

Gazimağusa'da sakin Mohammad Abu Shanab (E-14) önceki gün saat 08.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve halen geri dönmedi. Shanab’ın arandığı bildirildi.

- Çaldığı boş çek yaprağına 600 bin TL tutar yazıp, sahteledi

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan M.S. (E-37), Temmuz 2024 içerisinde, şirkete ait bir adet boş çek yaprağını çalıp, üzerine başka bir şahıs hamiline 600 bin TL tutar yazıp sahteledi. M.S, daha sonra sahtelediği çeki, başka bir şahsa vermek suretiyle tedavüle sürdü. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Başkasının kimliğine büründü, 118 bin TL’yi hesabına aktardı

İskele’de M.A.(E-39), 18 Temmuz’da bir bankaya giderek, başka bir şahsa ait kimlik kartını gösterip, belgede adı geçenin kimliğine büründü ve sahte belge düzenleyerek 118 bin Türk Lirası parayı kendi hesabına aktardı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.