Lefkoşa’da sahte olduğuna inanılan 500 Euro banknotu tedavüle sürdüğü tespit edilen kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 22.00 sıralarında Lefkoşa’daki bir kumarhanede müşteri olarak bulunan N.A., sahte olduğuna inanılan 500 Euro banknotu kumarhanedeki görevliye vererek tedavüle sürdü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Hırsızlık

Gazimağusa’da dün saat 11.00 sıralarında, Sakarya Bölgesinde bir apartmanın giriş kapısı önündeki çanta ve içerisinde bulunan 1000 Amerikan Doları nakit para ile I Phone şarj aleti, I Phone kulaklık ve usb bellek kimliği çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen D.N.(K-59) tutuklandı.

-Ekinleri ve büyümekte olan bitkileri ateşe veren kişi tutuklandı

Koruçam köyünün kuzey kısmında bulunan Mala Mevkiinde dün saat 18.00 sıralarında çıkan yangında seksen metre karelik alan içerisindeki makilik alan ve bir adet servi ağacı zarar gördü. Polis, itfaiye ve Orman Dairesi ekipleri tarafından söndürülen yangının K.K.’nin (E-54) çakmak ile araziyi ateşe vermesi sonucu meydana geldiği tespit edildi. K.K. tutuklandı.