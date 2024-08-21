Yurt dışında bulunan akrabalarını ön izin başvurusu yaparak KKTC’ye getirecekleri yönünde yalan beyanda bulunup para temin eden 3 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bafra’da 5 ve 8 Mayıs tarihlerinde yaşanan olayda, 2 akrabalarından ön izin başvurusu için 1100 euro parayı sahtekarlıkla temin eden M.G.(E-22), M.A.(E-32) ile M.A.(E-39) tutuklandı.

-Kaplıca’da 83 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaplıca’da yaşayan Hamide Birinci (K-83) dün saat 16.30 sıralarında evinde ölü bulundu.

Polis açıklamasına göre cansız bedeninde yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmayan Birinci’nin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

- 53 yaşındaki Deniz’in ölüm nedeni “çoklu organ yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu”

Zümrütköy’de 18 Ağustos Pazar günü evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Mustafa Deniz’in (E-53)’in otopsisinde, ölüm sebebinin “çoklu organ yetmezliği ve akciğer enfeksiyonu” olduğu belirlendi.

-Anahtarıyla iş yerine girerek kasadan para çalan kişi tutuklandı

Çalıştığı iş yerine tasarrufunda bulundurduğu anahtar ile girerek para kasasında muhafaza edilen 22 bin 560 TL’yi çalan M.E.(E-43) tutuklandı.

Olay 17-19 Ağustos tarihleri arasında Lefkoşa’da meydana geldi.

-KKTC’de kaçak kalan 1 kişi tutuklandı

Polis Ekipleri tarafından dün ülke genelinde yapılan kontroller sonucunda, KKTC’de kaçak kaldığı tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

-80 yaşındaki Kasaboğlu aranıyor

Lefkoşa’da yaşayan ve dün saat 00.30 sıralarında PE 717 plakalı arabası ile evinden ayrılarak hala dönmeyen Orhan Kasaboğlu (E-80) aranıyor.

Olaylarla ilgili polis soruşturması sürüyor.