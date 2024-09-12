Karaoğlanoğlu’nda önceki gün deniz içerisinde boğulma tehlikesi geçiren ve kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitiren kadın şahsın Atiye Vudalı (K-80) olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bültenine göre, Karaoğlanoğlu’nda sakin adı edilenin yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “suda boğulma ve gelişen komplikasyonlar” olduğu tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de kavga

Girne’de dün gece, aralarında yaşanan tartışma sonucu M.S.(E-25) ve S.M.T.(E-23) bir taraf olup, diğer taraf olan B.T.M.(E-26) ile kavga etti ve yüksek sesle bağırıp çağırıp çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, yapılan muhaceret kontrollerinde B.T.M.’nin ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz kaldığı tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da yangın

Lefkoşa’da dün Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda faaliyet gösteren bir işyerinde meydana gelen yangın sonucu, altı trapez saç ve toplam 13 çit ağaç yandı. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da trafik kazası

Lefkoşa’da dün Abdi İpekçi Caddesi üzerinde, Omar Ali Omar Altabani (E-22) yönetimindeki ZRM 274 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan RHA 3842 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan ZRM 274 plakalı araçtaki yolcu Mohamed Almahdı A. Aldweb, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

ZRM 274 plakalı araç sürücüsü Omar Ali Omar Altabani, sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak suçlarından tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.