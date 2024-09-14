Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı’da Polis Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli görülen 26 ve 29 yaşlarındaki iki erkek şahıs üzerinde yapılan aramalarda, “kanunsuz uyuşturucu madde” tespit edildi; söz konusu iki şahıs tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre dün, saat 13.30 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, bulunduğu apartmanda şüpheli görülen O.M.E.’nin (E-26) üzerinde arama yapıldı. Aramada, şahsın tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü ile yaklaşık 100 miligram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare alındı.

Aynı gün, saat 14.00 sıralarında, Küçük Kaymaklı’da, polis ekipleri tarafından bulunduğu araç içinde şüpheli görülen P.C.A.’nın (E-29) üzerinde ve aracında da arama yapıldı. Şahsın tasarrufunda yaklaşık 300 miligram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 1.500 TL nakit para tespit edilerek emare alındı.

Akabinde, P.C.A’nın ikametgahında yapılan aramada ise, satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 15 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde daha saptandı.



Polis, Paşaköy’de ölü bulunan köpeğin şüpheli ölümü ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, “13.09.2024 tarihinde, Paşaköy’de ağıllar bölgesinde, başıboş bir köpeğin ölü olarak bulunduğu polise bildirilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine, soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir” denildi.

Boltaşlı’da, ikametgahında uyuduğu sırada üzerine ve evine akaryakıt dökülüp ateşe verilen Nihat İlkan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

4 Eylül'de meydana gelen olaydan sonra tutuklanan zanlı H.T.'nin tutukluluğu ise poliste devam ediyor.

Polis basın bültenine göre, 4 Eylül'de Boltaşlı’da, H.T. (E-43), Nihat İlkhan’ın ikametgahına girdi ve öldürmek kastıyla, o esnada yatak odasındaki yatağında uyuyan İlkhan’ın üzerine ve yatağı ile odaya akaryakıt türü yanıcı madde dökerek evi kundakladı.

Olayda ağır şekilde yaralanan Nihat İlkhan kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.

Ancak Nihat İlkhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün yaşamını yitirdi.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

H.T.’nin ise 7 Eylül tarihinden itibaren poliste tutuklu olduğu belirtildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.



Girne kordonboyunda, sahil kenarındaki duvarda oturduğu sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten denize düşen 48 yaşındaki Adnan Cebiroğlu, yaşamını yitirdi.

Polis basın bültenine göre, bugün sabah saat 03.50'de, 20 Temmuz Kordonboyu Caddesi'ndeki sahil kenarında, Girne’de sakin Adnan Cebiroğlu (E-48) deniz içinde yaşamını yitirmiş şekilde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, Cebiroğlu'nun sahil kenarında bulunan duvar üzerinde arkası denize bakar şekilde oturduğu sırada, dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten denize düştüğü tespit edildi.

Cebiroğlu'nun kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek.

Gazimağusa’da dün Ö.F.A. (E-19), tasarrufundaki keseri keseri sağa sola sallayıp çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, adı edilenin yapılan muhaceret kontrolünde, ülkede yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği de tespit edildi.

-Haspolat’ta yangın

Haspolat’ta dün Cumhuriyet Caddesi’nde, Ahmet Otlu’nun kaldığı evin damında, muhtemelen elektrik kablolarının ısınıp kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu, muhtelif ölçülerdeki elektrik ve anten kabloları, plastik su borusu ile iki mertek yandı.