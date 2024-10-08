Serhatköy’de, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından dün E.K.’ye (E-44) ait makinist garajında yapılan kontrolde, makinist garajı önünde bulunan E.K.’nin GKRY’de sakin bir şahıstan tamir maksadıyla emaneten aldığı ve gümrüğe beyan edilmeyen GKRY plakalı aracın makinesini üzerinden söküp çaldığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Çaldığı bilekliği sattı

Gönyeli’de 14 Haziran – 05 Ekim tarihleri arasında, Kanarya Sokak’ta bulunan bir şahsa ait evden ziynet eşyaları çalındı.

Olayın 5 Ekim’de polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.B.(K-41) tespit edilerek tutuklandı. J.B.’nin yapılan ileri sorgulamasında, konu ikametgahtan çalmış olduğu altın bilekliği, kendisinin olduğunu beyan ederek Gönyeli’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya satmak suretiyle, sahtekarlıkla 13 bin TL para temin ettiği tespit edildi.

-Sahte belgeyle para temin eden bir kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 3 Ağustos tarihinde E.Y.’nin (E-44) bir şirkete ait arazinin satışı konusunda kendisini yetkilendirecek şekilde sahte vekaletname belgesi düzenleyerek, söz konusu belgeyi Lefkoşa Tapu ve Kadastro Dairesi’nde ibraz edip tedavüle sürdükten sonra, bir şahıstan sahtekarlıkla 520 bin sterlin para temin etmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen Ö.G.(K-53) de tutuklandı.

-KKTC’de ikamet izinsiz bulunan üç kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklanarak, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Koruma altındaki kuşu avlayan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Çayırova’nın Valya mevkiinde dün E.Ö.(E-65), avlanmada yasak olan file kurup, ses cihazı kullanmak suretiyle, koruma altındaki pulya kuşlarını avlarken suç üstü yakalandı.

İskele Polis Müdürlüğüne bağlı CÖŞ Ekipleri tarafından saptanan bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Aydınköy’de ev yangını

Aydınköy’de Gaziler Sokak’ta dün Aytaç Akdeniz’in evinde meydana gelen yangın sonucu tüm eşyalar ve mobilyalar, kapı ve pencereler, tavanın mertek, tahta ve hasır kısmı ile elektrik tesisatı tamamen yandı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor.