Polis Basın Subaylığı, Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’nin, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yaşananlarla ilgili Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üyelerine verdiği cevabın bazı basın yayın organlarında farklı yorumlandığını belirtti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Polis Genel Müdürlüğü bütçesinin görüşülmesi esnasında bir soru üzerine Kuni'nin “Biz Sayın Bakana basına bilgi vermede acele etmeyin, sorumluları tespit ettikten sonra gerekli açıklamayı yaparsınız” şeklindeki cevabının bazı basın yayın organları tarafından farklı yorumlandığı ifade edildi.

-“Ailelere haber verilmemesi yönünde polis tarafından herhangi bir telkinde bulunulmadı”

Açıklamada, 27 Ekim tarihinde olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile görüşüldüğü ve soruşturmanın selameti açısından, ifadelerin temin edilip sorumluların tespit edilinceye kadar basına herhangi bir açıklamanın yapılmasının soruşturmayı sekteye uğratacağı söylendiği ancak ailelere haber verilmemesi yönünde polis tarafından herhangi bir telkinde bulunulmadığı kaydedildi.

Açıklamada, “Kamuoyunun hassasiyet gösterdiği böylesi önemli bir olayda, söylemlerin yanlış yorumlanması soruşturmanın seyrine katkı sağlamayacağı gibi, Devletin Kurumları ile yöneticilerini de yıpratmaktan öteye gitmeyeceği aşikardır” denildi.