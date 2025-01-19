Girne'de Raif Denktaş Caddesi’nde çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dün sabah saat 05.00 sıralarında meydana gelen kavga, önceden bir eğlence mekanında tartışma yaşayan iki grubun daha sonra toplanmasıyla meydana geldi.

Kavga esnasında Ö.K. (E-19) isimli şahıs, kanunsuz şekilde tasarrufunda bulundurduğu bıçakla Cem Sapmaz'ı (E-25) sağ karın bölgesinden bıçakla ağır şekilde yaraladı.

Yaralanan şahıs, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kavgada yer alan Ö.K. (E-19), A.O.Ç. (E-22), O.S. (E-23), O.Z.T. (E-20) ve B.E. (E-20) bir tarafta; A.G.A. (E-22), O.S.G. (E-23), M.Ş. (E-23), İ.B. (E-22), M.M.Ç. (E-22) ve B.C.A. (E-23) diğer tarafta olmak üzere toplam 11 kişi tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Alsancak’ta ev içi tartışmada bıçakla yaralama

Alsancak’ta bir evde meydana gelen tartışmada karşı tarafı bıçakla yaralayan ve parmağını kıran şahıs tutuklandı.

Dün saat 00.30 sıralarında meydana gelen olayda, M.B. (E-29), yaşanan tartışmanın ardından, aynı evde kaldığı N.A.’yı (K-25) darp ederek, küfür etti. Ardından mutfaktan aldığı bıçakla şahsı sol omzundan yaraladı, sağ yüzük parmağını bükerek kırılmasına sebep oldu.

Polis, M.B.’nin tutuklandığını, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

- Girne’de iş yerindeki bıçaklı olayda bir kişi tutuklandı

Girne’de Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki bir iş yerinde yaşanan bıçaklı olayda bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, dün saat 17.45 sıralarında, M.K. (E-42) isimli şahsın, işletmeden alacağı olduğu gerekçesiyle yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yarattığı, ardından iş yerinin mutfağından aldığı ekmek bıçağını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavır ve hareketlerde bulunduğu kaydedildi.

M.K.’nin polis ekipleri tarafından tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

- Lefkoşa’da trafikte şiddet

Lefkoşa Ecvet Yusuf Caddesi’nde trafik anlaşmazlığı nedeniyle darp ve hasar meydana geldi.

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 01.00 sıralarında olan olayda, M.R.S.’nin (E-22), trafik anlaşmazlığı nedeniyle aralarında tartışma çıkan Z.E.’nin (K-28) kullanımındaki aracın dikiz aynasına tekme atarak kırdığı, ardından tasarrufunda bulundurduğu bir şişeyi Z.E.'ye doğru sallayarak darp ettiği, yüksek sesle bağırarak rahatsızlık yarattığı aktarıldı.

Polis, M.R.S. hakkında yasal işlem başlatıldığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

- Gazimağusa’da sarhoşken rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı

Gazimağusa Anıt Çemberi'nde sarhoş oldukları sırada çevreye rahatsızlık veren iki kişi tutuklandı.

Dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, N.M. (K-51) ve M.K. (E-57), 146 ve 102 miligram alkollü içki tesiri altındayken, arkadaşlarına alkollü araç kullandığı için ceza yazıldığı gerekçesiyle yüksek sesle bağırarak çevreye rahatsızlık verdi.

Bahse konu şahısların polis tarafından tutuklandığı, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

- Bafra’da kumarhane denetiminde üç kişiye yasal işlem başlatıldı

İskele Polis Müdürlüğü ekipleri dün Bafra bölgesinde faaliyet gösteren kumarhanelerde denetim yaptı.

Denetimlerde, kumarhaneye girmesi ve bulunması yasak olan üç kişi tespit edilerek, aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.