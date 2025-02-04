Polis, Dipkarpaz’da iki kişinin tutuklandığı ithali yasak fişeklerle ilgili yeni açıklama yaparak mermilerin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi menşeli olmadığının saptandığını bildirdi.

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Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, pazar günü, Dipkarpaz'da 1 numaralı av bölgesinde bu sebeple tutuklanan E.B.(E-39) ve E.Y.’nin (E-46) tasarrufundaki 19 av tüfeği fişeğinin Güney Kıbrıs menşeli olmadığından söz konusu kişiler hakkında yasal işleme gidilmedi.

Ancak E.B.(E-39) ve E.Y.’ye (E-46) av tüfeklerini bagajda kırık şekilde taşımaları gerekirken kurulu şekilde araçta taşıdıkları için yasal işlem yapıldı.