lsancak’ta, aralarında kıskançlık nedeniyle yaşanan tartışma sonucu M.E. (E-37), N.B.’nin (K-47) sağ omuzuna ve burnuna vurup ciddi şekilde darp etti ve burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Polis Basın Bülteni'ne göre, önceki gün meydana gelen olayın Polisin bilgisine gitmesi üzerine M.E. tespit edilerek tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lapta’da kasti hasar

Lapta’da bugün sabaha karşı Kanuni Sokak’ta, S.D.’nin (E-46) evinde köpek ve kedi beslediği gerekçesiyle aynı sokakta sakin komşusuna ait ikametgahın yatak odası camına, kasten parke taşı atıp kırdı. Bahse konu şahıs tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Yenierenköy’de ihmal

Yenierenköy’de deniz içerisinde, dün Y.Ç. (E-24) yönetimindeki jet skinin arkasındaki şişme botu, üzerinde bulunan toplam 5 kişi ile birlikte süratli şekilde çektiği sırada, bot üzerinde bulunan T.G.’nin (E-19) dengesini kaybederek deniz içerisine düşüp yaralanmasına sebep oldu.

T.G. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardsından Nöroloji Servisinde müşahede altına alınırken, Y.Ç. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-KKTC’de izinsiz ikamet eden 3 kişi tutuklandı

Polis ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmdı. Soruşturma devam ediyor.