Polis, sosyal medya uygulamaları ve kısa mesaj (SMS) üzerinden cep telefonu, kimlik veya kredi kartı bilgilerinin kimseyle paylaşılmaması uyarısında bulundu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya platformlarında açılan hesaplar ve cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar aracılığıyla, kötü niyetli şahıslar tarafından çeşitli senaryolar üretilerek kişisel verilerin ele geçirilip dolandırıcılık yapılmaya ve satışa çıkarılan ürünlerle şahıslardan sahtekarlıkla para temin edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Açıklamada, son zamanlarda dolandırmak kastıyla Instagram’da açılan hesaplar aracılığıyla çeşitli kıyafetlerin satışa çıkarılarak sipariş kabul edildiği ve siparişler karşılığında ücret alınmasına rağmen, kıyafetlerin teslim edilmeyerek alıcıların dolandırıldığına işaret edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cep telefonlarına “Posta bilgilerinizi güncelleyin” yönünde kısa mesajlar gönderilerek kimlik bilgileri, kredi kartı ve/veya banka hesap bilgilerinin dolandırmak kastıyla talep edildiği tespit edilmiştir.

Halkımızın mağduriyet yaşamaması adına; internet ve sosyal medya platformları üzerinden alışveriş yapacakları zaman çok dikkatli olmaları, güvenilirliği kanıtlanmamış sitelerden ürün siparişi vermemeleri ve satın alacakları ürünlerin fiziki varlıklarını görmeden kredi kartı bilgilerini kimseyle paylaşmamaları ve verilen banka hesap numaralarına para havale etmemeleri, cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar aracılığıyla talep edilen kişisel bilgilerin (kimlik, kredi kartı, banka hesap bilgileri vb.) kimseyle paylaşmamaları önemle rica olunur.”